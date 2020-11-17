ارتفاع وفيات كورونا فى إسرائيل إلى 2375 حالة

وبحسب الوزارة، فأن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2375 حالة، بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.