قفزة جديدة.. روسيا تسجل 22 ألفا و400 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم، الثلاثاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 22410 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى مليون و971013 إصابة مؤكدة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالفيروس من تفشي الجائحة وصل إلى 33931 حالة وفاة، بعد تسجيل 442 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 22055 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و475904 أشخاص.

وسجل عدد الإصابات الجديدة تراجعا مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة التي بلغت 22702، بينما سجلت الحصيلة اليومية للوفيات ارتفاعا حيث تم تسجيل 442 مقارنة بـ 391 حالة قبل يوم.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مركز "جاماليا" الروسي لأبحاث الميكروبيولوجيا ألكسندر جينتسبورغ، أن مؤسسته استنبطت عقارا جديدا لعلاج فيروس كورونا، يعتمد على الأجسام المضادة.

وأضاف جينتسبورغ، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم": "يمكننا تخليق هذه الأجسام المضادة أحادية النسيلة، حاولنا كثيرا على مدى تسعة أشهر إقناع وزارة الصحة بتخصيص بعض المال لذلك.. قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدأوا برصد المال لنا.. لقد ابتكر فريقنا هذا الدواء، وصار في حوزتنا". وأعرب عن أمله بأن يتم تسجيل هذا الدواء بعد حوالي عام.

وفي 11 أغسطس الماضي، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، وتم تصميمه في مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، وجرت اختباراته السريرية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وفي انتظار إطلاق عمليات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا، ومع تسجيل ارتفاع خلال الأيام الأخيرة في عدد المصابين، شددت السلطات الروسية القيود في العاصمة موسكو للحد من انتشار الفيروس.