وقال أعضاء الحزب المعارض -فى جلسة برلمانية، إنه "يجب مناقشة قضية واحدة فقط، إلغاء حالة الحرب واستقالة نيكول باشينيان، وليس لدينا أى حق أخلاقى فى مناقشة قضية أخرى". وتشهد أرمينيا، احتجاجات واسعة تطالي باستقالة باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ، والذى اعتبرته قوى المعارضة "خيانة" لمصالح البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعارضة الأرمينية تطالب بـ إقالة رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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