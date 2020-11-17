خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بـ كورونا

وأوضح بيان المركز الروسى لمكافحة عمليات انتشار كورونا، أنه تم تسجيل 442 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الوفيات فى عموم البلاد إلى 33 ألفا و931 حالة.

وبحسب المركز، فأن 22055 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجى، ليصل إجمالى المتعافين فى عموم روسيا إلى مليون و475 ألفًا و904 أشخاص.