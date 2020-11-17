نوفا الإيطالية: أردوغان يصل اليوم إلى طرابلس الليبية

قالت مصادر سياسية ليبية لوكالة نوفا الأيطالية إن من المتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة رسمية.

ونقلت الوكالة عن السفير الليبي السابق في الهند، رمضان البباح، قوله إن زيارة أردوغان لطرابلس ”هي اعتراف بالسيطرة التركية على مفاصل الدولة الليبية وانتصار للمشروع الاستعماري في ليبيا“.

وأضاف البحباح أن ”الوضع الليبي اليوم يعكس حجم الانهيار العربي ورد الفعل على مشروع احتلال الشرق الأوسط الذي يهدف إلى تقسيم هذه الكيانات العربية المتشرذمة أصلاً“. مشدداً على أن زيارة أردوغان المحتملة ”جاءت بعد فشل الحوار السياسي الليبي في تونس لتأكيد عدم إمكانية إلغاء المعاهدات بينه وبين فايز السراج“.

وأشارت الوكالة إلى ان الشائعات التي انتشت مؤخراً عن الزيارة تؤكد أن أردوغان سيزور مدينة مصراتة ، ”الدولة – المدينة“ في غرب ليبيا وموطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في البلاد“.

وذكرت أن طائرتان تابعتان للقوات الخاصة التركية هبطتا في طرابلس في الأيام الأخيرة ، تمهيدا للإجراءات الأمنية لزيارة وشيكة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لمحطة التلفزيون التركية ”سفن“ أن زيارة أردوغان لطرابلس ستستمر لبضع ساعات وسيكون هدفها تقديم ”الدعم المعنوي“ لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وبدعم عسكري من أنقرة.