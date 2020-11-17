بومبيو: أمريكا وأوروبا بحاجة للعمل معًا لمواجهة تصرفات تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى العمل بشكل مشترك لمعالجة التحركات التي تقودها تركيا في الشرق الأوسط.
وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، وذلك قبيل توجهه إلى تركيا - أن تصرفات تركيا الأخيرة كانت عدوانية للغاية، وذلك في إشارة إلى دعم تركيا لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا حول إقليم قره باغ وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.
ويخلو برنامج وزير الخارجية الأمريكي المعلن في تركيا من أي لقاء مع مسئولين أتراك.
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