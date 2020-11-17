إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من مغبة استخدام بلازما المتطوعين في تجارب لقاح كورونا

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من مغبة استخدام بلازما الدم الخاصة بالأشخاص الذين تلقوا لقاحا تجريبيا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من أجل علاج مرضى الفيروس.
وأوضحت الإدارة الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه يجب عدم استخدام هذه البلازما بسبب عدم التأكد من تأثيرها على المرضي، بخلاف بلازما المتعافين الغنية بالأجسام المضادة التي يمكن أن تحفز الاستجابة المناعية للمرضى ضد هذا الفيروس.
وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مد ترخيص استخدام بلازما الدم لعلاج كوفيد-19 في الحالات الطارئة حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
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