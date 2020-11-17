مركبة الفضاء الأمريكية "دراجون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت مركبة الفضاء الأمريكية "دراجون" اليوم الثلاثاء بمحطة الفضاء الدولية، بعد أن انطلقت أمس على متن الصاروخ فالكون من مركز كينيدي الفضائي شرق ولاية فلوريدا.
وأنجزت المرحلة الأولى من الالتحام اليوم حسبما أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر الإنترنت، بينما حدثت المرحلة الثانية بعد دقائق قليلة.. وفقا لما أفادت به قناة (الحرة) الأمريكية.
وكان الصاروخ فالكون قد انطلق أمس من مركز كينيدي الفضائي ناقلا أربعة رواد فضاء؛ ثلاثة أمريكيين: مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر، فضلا عن الياباني سويشي نوغوشي.
وينضم رواد الفضاء الأربعة في محطة الفضاء الدولية إلى رائدين روسيين ورائدة أمريكية موجودين فيها، ومن المقرر أن يظلوا ستة أشهر في المختبر المداري على ارتفاع نحو 400 كيلومتر عن الأرض.
وتأتي هذه الرحلة بعد مهمة تجريبية ناجحة استمرت من مايو إلى أغسطس، تولت فيها "سبايس أكس" نقل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة ثم إعادتهما إلى الأرض من دون أي عوائق، ما جعلها أول شركة خاصة تحقق هذا الإنجاز التكنولوجي.
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