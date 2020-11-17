بدء تطبيق الإغلاق العام المشدد في النمسا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

بدأ اليوم، الثلاثاء، تطبيق الإغلاق العام الصارم في النمسا، والذي يستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل؛ لمواجهة الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا في البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن رجال الشرطة انتشروا لملاحقة مخالفي قواعد كورونا مع توقيع غرامات تدريجية تصل إلى 1500 يورو، مضيفة أن الإغلاق يشمل دور العبادة والمحال التجارية باستثناء تجارة المواد الغذائية والفنادق والمطاعم والمدارس.

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أكد أن هذا الإجراء اضطراري لتخفيف العبء على المستشفيات بعد وصول عدد كبير منها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى، خاصة في وحدات العناية المركزة، لافتا إلى تجاوز إجمالي الإصابات 208 آلاف حالة؛ بإصابات يومية قاربت 10 آلاف حالة.

يشار إلى أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس تعهد بفتح البلاد تدريجيا قبل موسم عيد الميلاد مع إجراء فحوصات مجانية وشاملة للسكان تبدأ بالمعلمين والمعلمات.