روسيا تعلن عن أخبار سارة بشأن لقاح إيبيفاك كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن وصول لقاح "إيبيفاك كورونا" ضد كوفيد-19، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي "فيكتور"، إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد تسجيله.

ووفقا لـ "سبوتنيك انتناشيونال"، قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، آنا بوبوفا، في منتدى عبر الإنترنت حول البيانات العلمية الجديدة حول كوفيد-19: "تم تسجيل لقاح إيبيفاك كورونا في 13 أكتوبر، وتجري حاليا تجارب المرحلة الثالثة بعد التسجيل".

وفي منتصف شهر أكتوبر، سجلت روسيا لقاحها الثاني لفيروس كورونا، إيبيفاك كورونا ، الذي طوره مركز أبحاث فيكتور.

ومن المقرر التداول المدني للقاح إيبيفاك في 1 يناير 2021، وفقًا لبيانات من شهادة تسجيل اللقاح المنشورة في سجل الأدوية الحكومي.

وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لفيروس كورونا، والمعروف باسم "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد أبحاث "جمالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.