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دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق التحقيق الخاصة والفنية التي تولت التحقيق في الفيديوهات التي جرى تداولها بعد انتهاء عملية الاقتراع واصلوا تحقيقاتهم حيث تمكنوا من ضبط ثلاثة اسلحة اوتوماتيكية في محافظة الطفيلة والبادية الوسطى ومنطقة سحاب في العاصمة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مستخدمي تلك الاسلحة .
مضيفاً انه ضبط كذلك خمسة اسلحة فردية اخرى ظهر اصحابها وهم يطلقون عيارات نارية في فيديوهات جرى تداولها في اربد وجرش والطفيلة والمفرق والبادية الوسطى وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن .. ضبط أشخاص من مطلقي العيارات النارية بعد الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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