بالفيديو.. قنصل بريطاني ينقذ امرأة من الغرق في الصين

تغنت القنصلية البريطانية في مقاطعة تشونغتشينغ ببطولة دبلوماسي بريطاني، أقدم على القفز في نهر بالصين، لإنقاذ طالبة كادت أن تغرق.
وكان القنصل العام في مقاطعة تشونغتشينغ، ستيفن إليسون، البالغ من العمر 61 عاما، ، يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت امرأة بالغة من العمر 24 عاما، على الصخور في المياه العميقة.
وأظهرت لقطات فيديو معاناة المرأة الصينية بمقاومة التيار المائي الهائج بعد انزلاقها في النهر، قبل أن يقفز إليسون في المياه لنجدتها.
ونشر حساب الحكومة البريطانية في الصين فيديو الإنقاذ، وكتب "نحن فخورون جدا بقنصل بريطانيا في تشونغتشينغ ستيفن إليسون، الذي غطس في مياه النهر السبت لإنقاذ طالبة من الغرق".
ووفقا لصحيفة "غارديان" دعت الطالبة القنصل البريطاني لتناول العشاء مع عائلتها في منزلهم، تعبيرا منها له عن امتنانها للعمل البطولي.
ومن ناحية أخرى، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون الموقف من دون التدخل، قبل أن يقفز القنصل البريطاني للمياه.
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