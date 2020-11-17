شاهد .. جندي أرمني يكتشف وجود طفل في إحدى القرى خلال الحرب

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لجندي أرمني علي " تويتر "، يكتشف وجود طفل في إحدى القرى في اقليم كاراباخ خلال الحرب الني وقت بين أرمينيا و آذربایجان.
ويظهر الطفل الصغير في المنزل بمفرده دون ابائه، في ظلام كاحل، و يدخل عليه الجندي ليراه جالسا وحيدا علي سرير بمفرده.
ثم يبدا الجندي باعطائه بسكويت مع عصير، و يبدا الولد بالتبسم له، و هو جالس علي الارض.
و جاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال علي الفيديو كالتالي :
- اسم الطفل ارتيوم و والد الطفل مات بالحرب و الام مش معروف وين اثرها
- الحرب لا تولد الا الدمار والتهجير والتشرد والقتل.. اللهيعين هذا الطفل
- دايمًا الاطفال ضحية شي بوجع القلب
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