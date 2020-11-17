فرنسا وألمانيا تدعوان بايدن لـ"تعاون مشترك" لمواجهة تحديات تركيا وإيران

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، لمقاربة مشتركة مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لمواجهة تحديات تركيا بشرق المتوسط.
ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، أكدت فرنسا وألمانيا على أهمية العمل مع بايدن لإيجاد حل لتحديات إيران على الصعيد الإقليمي.
كما دعت الدولتان الأوروبيتان بايدن إلى مقاربة مشتركة إزاء نووي إيران حتى يكون سلميًا فقط.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حذر تركيا، أمس الاثنين، من أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط.
ويأتي ذلك في أعقاب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جزيرة فاروشا القبرصية.
وفي وقت سابق، شددت فرنسا على أنها لا تقف وحدها في مواجهة تركيا، موضحةً أن سياسة النظام التركي باتت واضحة بالنسبة لجميع الدول الأوروبية، كما أشارت فرنسا إلى احتمالية فرض عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا.
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