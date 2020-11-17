وزير الخارجية الياباني : استمرار تركيز أمريكا على المحيطين الهندي والهادئ يمثل "تحديًا كبيرًا"

صرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي بأن طوكيو ستحث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على التركيز على القضايا الخارجية والداخلية، بما في ذلك الحفاظ على النظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الزعيم الأمريكي الجديد لتولي منصبه في يناير المقبل.

وقال موتيجي يوم /الاثنين/ - وفق ما نقلته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - إنه يعتقد بأن بايدن سيركز على القضايا المحلية في بداية رئاسته، مضيفًا أنه يستبعد تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الماضي على الرغم من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في ولايات ساحات القتال.

وشكل بايدن فريق عمل خاصا معنيا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يصارع أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة غالبية الإصابات المسجلة على مستوى العالم.

وقال - في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني الياباني - إن "اليابان تواجه تحديًا كبيرًا في ضمان أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالنظام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتغير المناخ والأمن وقضايا عالمية أخرى".

وتحت شعار "أمريكا أولًا"، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ وفي الوقت ذاته طبق تدابير التجارة الحمائية.

وقال موتيجي إن اليابان ستلعب على الأرجح دورًا رئيسيًا في تشجيع واشنطن على العودة إلى الانخراط في القضايا الدولية، حيث يستمر الفيروس القاتل في إثارة قلق الولايات المتحدة ... وأضاف أن "الدول الأخرى لديها توقعات من اليابان" للعب مثل هذا الدور.