ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بـ كورونا بإيران

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأانباء الإيرانية "إرنا"، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني، سیما سادات لاري، أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 788 ألفا و473 شخصا، بعد تسجيل 13352 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في أكبر ارتفاع في عدد الإصابات اليومية منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية إنه تم رصد 482 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضیة، وبذلك بلغ عدد المتوفین في ایران 42 الفا و461 شخصا.

واضافت سادات لاري أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 570 الفا و 774 شخصا لغایة الان.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 586 الفا و 141 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

وأعلنت الحكومة الإيرانية الليلة الماضية أنه سيتم بدءا من السبت القادم فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.