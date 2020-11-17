الجبهة الثورية السودانية: نمتلك موارد هائلة.. ومن المهم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

عقد أعضاء الجبهة الثورية السودانية وقوى الحرية والتغيير الموقعون على اتفاق جوبا للسلام، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، أكدوا خلاله على أهمية تنفيذ الاتفاق.

ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، أكدت الجبهة الثورية في السودان تمسكها باتفاق السلام والعمل لصالح الشعب.

وقال نائب رئيس الجبهة الثورية إن السودان يملك موارد هائلة ويجب أن يستفيد منها الجميع، مشددا على أن السودانيين يريدون الآن التنمية والديمقراطية.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، التقى قادة الجبهة الثورية، الأحد، وبحث معهم سبل تطبيق اتفاق جوبا للسلام.

وكان قادة الحركات السودانية المسلحة الموقِعة على اتفاق جوبا وصلوا إلى الخرطوم، الأحد الماضي، تمهيدا لانخراطهم في مستويات السلطة.