بعد إعلان الحرب فى إثيوبيا.. هل يمكن سحب جائزة نوبل من آبي أحمد

بسبب "جهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي".. هكذا أعلنت الأكاديمية السويدية فوز رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد بـ جائزة نوبل للسلام لعام 2019، وبعد مرور مايقرب من عام من تقلد هذه الجائزة شن آبي أحمد عمليات عسكرية على إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، الأمر الذى أدى إلى وقوع حرب دامية فى ذلا الإقليم ونزوح آلاف المواطنين نحو السودان.

صانع الحرب والسلام

فى 11 أكتوبر 2019 تم الإعلان عن فوز آبي أحمد بجائزة السلام، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء الأثيوبي فضل أن تمر ذكري هذه الجائزة بوجود حرب فتاكة على الأرض فى 4 نوفمبر 2020، دون الإستماع إلى الجهود الدولية التى دعت إلى ضرورة وقف النار ووأد الصراع داخل منطقة تيجراي حتى أن السلطات الأثيوبية فقد ردت فى بيان رسمي لها أمس على تلك الدعوت قائلة أنها "لم تطلب أي وساطة دولية وتأمل في إنهاء هجومها قريبا".

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ومع رفض السلام والحوار الذي يدعو له العالم خرج بيان من المنظمة التى منحت آبي أحمد جائزة نوبل قالت فيه، إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف.

وقال بيان اللجنة التي نادرا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات في إثيوبيا وتشعر بالقلق الشديد".

وأضاف البيان "إنها (اللجنة) تكرر اليوم ما سبق وقالته وهو أن مسئولية جميع الأطراف الضالعة (في الصراع) أن تنهي العنف المتصاعد وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية".

وحصل أبي على الجائزة في عام 2019 لأنه حقق السلام مع إريتريا بعد حرب مدمرة دارت رحاها بين عامي 1998 و2000 وتبعتها مواجهة استمرت طويلا على الحدود.

ومع هذا البيان شيديد اللهجة هل يمكن سحب جائزة السلام بعد منحها الفائز.

جائزة نوبل

تمنع كل من وصية ألفريد نوبل ولوائح مؤسسة ألفريد نوبل سحب جائزة نوبل من أي شخص كان ولأي سبب كان فضلا عن عدم إمكانية تجريد الحائزين على جائزة نوبل من جوائزهم بعد استلامها.

حيث قال رئيس معهد نوبل اولاف نجولستاد فى وقت سابق إن "إن وصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة لا تسمحان بسحب الجائزة سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الأدب أو السلام.. اللجنة تقيّم الجهود التي بذلها الحائز قبل منحه الجائزة".

ما هي جائزة نوبل

جائزة نوبل للسلام هي إحدى جوائز نوبل الخمسة التي أوصى بها ألفرد نوبل، تمنح جائزة نوبل سنويا في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر من قبل اللجنة النرويجية لجائزة نوبل. منحت لأول مرة سنة 1901. يتم اختيار المترشحين للجائزة من قبل هيئة يعينها البرلمان النرويجي وذلك حسب وصية نوبل.

تُمنح جوائز نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام يحصل كل مستلم أو الحائز على جائزة نوبل على ميدالية ذهبية ودبلومة وجائزة مالية.

وقال مكتب آبي بعد تسلم الحائزة فى 2019 "الجائزة دليل على قيم الوحدة والتعاون والتعايش التي دأب رئيس الوزراء على ترقيتها".