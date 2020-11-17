نبأ سيئ.. لقاح موديرنا المضاد لـ كورونا ربما لن يراه العالم على الإطلاق

قد يكون لقاح فيروس كورونا الأمريكي الألماني (فايزر- بيونتيك) الأقرب للتداول عالميًا، مع نظرائه من اللقاحات الروسية، بدلًا من اللقاح الأمريكي الواعد لشركة موديرنا الأسهل في ظروف التداول العالمي، وفقا لما ذكرته عدد من الصحف الدولية.

وأوضحت الصحف أن اللقاح الذي تطوره موديرنا قد لا يكون متاحًا إلا على نطاق أمريكا فقط، فاللقاح الأهم سيدخل في المراحل الأولى السوق الأمريكية بشكل أساسي، وقد لا يكون في متناول الدول الفقيرة على الإطلاق.

وأشارت إلى أن هناك سببا آخر لذلك يتمثل في ارتفاع سعره، مقارنة بغيره من لقاحات.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الإدارة الأمريكية خصصت تمويلا من الميزانية الفيدرالية لتطوير هذا اللقاح، وتستهدف الشركة الأمريكية "موديرنا" بحلول نهاية العام الجاري توريد 20 مليون جرعة من اللقاح إلى السوق الأمريكية، وهي كمية قليلة حتى للسوق الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن سعر اللقاح سيكون مرتفعا للغاية، حيث كانت "موديرنا" تستهدف في الصيف سعرا عند 37 دولارا للجرعة، وهو أغلى من لقاح "جونسون آند جونسون" بواقع 10 دولارات، وأعلى بنحو 20 دولارا من لقاح "فايزر بيونتيك".

ومن المتوقع أن تقوم شركة "موديرنا" بخفض سعر اللقاح عند شراء كميات كبيرة، لكنها تبقى شركة تجارية وتهدف لتحقيق الربح.

وقالت الصحفية: "في ظل السعر والإدارة الأمريكية سيتعين على بقية العالم الانتظار حتى تشبع موديرنا السوق الأمريكية وتتحول إلى الأسواق الأخرى.

كما أن البلدان منخفضة الدخل قد تضطر إلى البحث عن لقاحات بديلة، وهو ما قد يقوي فرص اللقاحات الروسية.

وما يقوي حظوظ لقاح موديرنا هو فعاليته في كل الحالات حتى مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ونسبة نجاحه التي تتجاوز الـ90%، والقدرة على تخزينه في الظروف العادية، وذلك مقابل لقاح فايزر بيونتيك الذي يحتاج درجة برودة خاصة جدًا تحت الصفر لتخزينه، ونسبة فعاليته الأقل والتي تصل لنسبة 90%.