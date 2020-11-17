أل مكتوم يقرر منح الإقامة الذهبية في الإمارات لفئات جديدة

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عمر شويل - جدة أفاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بتخصيص خيار منح الإقامة الذهبية في الإمارات لمدة تصل إلى 10 سنوات على بعض الفئات الجديدة، للمضي قدما في مصلحة الدولة.

بن مكتوم يقرر منح الإقامة الذهبــية

صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على تويتر: “وافقنا اليوم على منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع حاملي شهادات الدكتوراه ، وجميع الأطباء ، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات ، البرمجة والكهرباء..”

الإقامة الذهبية في الإمارات

الإقامة الذهبية هي تصنيف آخر لتأشيرات المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمنح برنامج التأشيرة الذهبية حاملها مسافات طويلة إلى الوطن في الإمارات العربية المتحدة ، لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين.

تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الأعمال والتجار والمواهب الخاصة.

تمنح الإقامة الذهبية إقامة دائمة لمديري التمويل غير المقيمين الذين يرغبون في بناء مشاريع تجارية.

يمكن لرجال الأعمال غير المقيمين الحاصلين على الإقامة الذهبية إقامة أنشطة تجارية بغض النظر عما إذا كان في الإمــارات أو في الخارج.

الإقامة الدائمة تعتمد على تعهد المرشح بالشروط والأحكام في كل دورة تجديد تأشيرة مدتها “5 سنوات”.

وبهذا الصدد أضاف آل مكتوم أنه سيتم أيضا منح الإقامة الذهبية لحاملي الشهادات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم الأمراض والأوبئة. إضافة إل هذا ستمنح إلى طلبة الثانوية العامة في الوطن مع عائلاتهم..

إلى جانب فئات أخرى ستنضم هم لاحقا في قائمة أصحاب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل هذا من أجل استفادة البلد من المواهب التي تحتاجها للبقاء والمضي قدما في الإنجازات النافعة للبلاد المواكبة للعصر.