لن تتخيلوا! فائدة جوز الهند للشعر

مؤخرًا انتشر بين أطباء الجلدية وأخصائي التجميل أن جوز الهند يعد من المكونات الهامة التي تجعل بصيلة الشعر قوية جدًا، وتم استخدام في بلد تاهيتي من مئات السنين، حيث أدركوا النساء فيها مقدار الأهمية الناجمة من جوز الهند للشعر الخاص بهم، فتعرفوا عليه.

لب جوز الهند من أحد المكونات التي يتم صنع لبن جوز الهند المتعارف عليه داخل الأسواق في جميع أنحاء العالم.

يمكنك استخدامه بعد القيام بفتح ثمرة جوز الهند وبشرها وغليها في الماء، وتنتظر قليلاً حتى يستخرج هذا اللب جميع المحتويات و العناصر الطبيعية التي تعمل على إفادة الشعر.

لأن لب جوز الهند يحتوي على الحديد والزنك والنحاس الذي يعمل على معالجة الشعر من التقصف.

كما يوجد به البوتاسيوم وبعض الفيتامينات الطبيعية مثل فيتامين باء 3 وفيتامين باء 6.

يوجد أيضًا به أحماض دهنية وأحماض أمنية مكونة للبروتين الذي يفتقده الشعر الفاقد للبروتين، كما أن الأحماض الدهنية تعمل على تقوية قدرة بصيلة الشعر على النمو، وتوقف من إمكانية تساقطه.

طريقة استعماله لا تحتاج إلى خبير، فيمكنك إحضاره ووضع كمية مناسبة على يدك ثم تقومي بوضعه على فروة الشعر والتدليك بواسطة الحركة الدائرية، وتعمل على القيام بدهن جميع البصيلات حتى أسفل الشعر، لكي لا يعالج التلف والتقصف الحادث في الشعر.

تقوم بالعمل على لف الشعر بكيس من النايلون مع منشفة محكمة، وتقوم بتركه طوال الليل، ثم تعملي على غسله في الصباح عند الاستيقاظ.

يمكنك دهن الشعر بهذا الحليب لمرتين فقط في الأسبوع، إذا قمت باستخدامه من أجل علاج الشعر تقوم باستخدامه ثلاث أشهر.

يقوم حليب جوز الهند بالتغلغل داخل الشعر ويعمل على ترطيب الشعر الجاف، ثم يقوم بالتهيئة البوصيلة حتى تطول أكثر، بل هي مفيدة جدًا للشعر المجعد حيث يعمل على تنعيم الشعر إذا قمت باتباع الفترة العلاجية.

يساعد حليب جوز الهند على فك التشابكات داخل الشعر، يقوم أيضًا بحماية الشعر الخفيف، لأنه يقوم بتنقية الشعر من أي طبقة دهنية قد تعمل على إضعافه.

تعرفنا على فائدة حليب جوز الهند وأنه أفضل من المياه الخاصة بجوز الهند، لأنها يحتوي على العديد من العناصر الطبيعية المغذية والتي سبق وأن ذكرناها.