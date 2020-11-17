وصفة خبز القمح الكامل بالخطوات بأسهل الطرق

تعتبر وصفة خبز القمح من الوصفات المفيدة للجسم ومفيدة للهضم أيضًا، وهذا النوع من الخبز من المفضلات عند بعض الأشخاص، لأنه من الخبز الذي يساعد على إنقاص الوزن الزائد ويعمل على إحساس الشخص بالشبع، ويعمل أيضًا على تنظيم السكر في الدم ويوجد في خبز القمح الكثير من الألياف المشبعة لتسهيل عملية الهضم، ويتم وصفة لبعض الأشخاص مما يعانون من مرض السكري وضغط الدم، ويعمل أيضًا على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم.

طريقة عمل خبز القمح الكامل

يعتبر خبز القمح الكامل من الأكلات الشهية واللذيذة البيتوتية وطريقته مجربة ومضمونة لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويحتوي الخبز الأسمر على عناصر غذائية هامة تفيد الجسم.

المقادير:

عدد 1 كيلو جرام من دقيق القمح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح صغيرة.

ماء دافئ لاستخدامه في العجن.

نخالة دقيق القمح الكامل.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الدقيق في إناء كبير ونقوم بإضافة الخميرة له ونضع القليل من الماء الدافئ عليه ثم نقوم بالتحريك ونتركهم حتى تتفاعل الخميرة مع الدقيق والماء لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

ثم نقوم بإضافة الملح، والزيت، والخل ثم نقوم بتقليب المكونات وبعده نقوم بإضافة الماء تدريجيًا خلال العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة ونظل نعجن فيها لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

نقوم بتغطية العجين ونضعها في أي مكان دافئ حتى تكتمل مرحلة الاختمار ويتزايد حجم العجين.

بعد اختمار العجين نقوم بتقطيعها إلى قطع دائرية الشكل وتكون كبيرة الحجم و نقوم بتبليلها بالماء ثم نقوم بوضعها في نخالة الدقيق ونقوم بفردها.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة عالية لا تقل عن 200 درجة مئوية، ونقوم بوضع ورق الزبدة في صاج الفرن ونضع بها كرات العجين.

يتم وضع الصاج في الفرن لمدة عشرة دقائق حتى يتم النضج ثم نقوم بتشغيل شواية الفرن حتى يأخذ الخبز اللون الذهبي من فوق وبعد ذلك يكون خبز القمح الكامل جاهز لتقديمه.

نرغب أن نكون قدمنا طريقة سهلة وبسيطة لتحضير خبز القمح الكامل نتمنى أن تنال إعجابكم.