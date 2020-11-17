طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة

الباذنجان من أكثر العناصر الغذائية الغنية بعنصر الحديد المفيد للجسم والذي يعمل على القضاء على الأنيميا، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأشخاص لا يفضلونه لذلك تم إبتكار الكثير من الطرق لتغيير من شكل الباذنجان ليلقى قبولاً. كيفية عمل أصابع الباذنجان المقرمشة المكونات: نصف كيلو من الباذنجان الطازج.

عدد بيضتان.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من البقسماط المطحون.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير: نقوم بغسل الباذنجان وتقشيره ثم نقوم بتقطيعه إلى أصابع طولية.

نأتي بإناء عميق ثم نقوم بوضع البيضتان فيه مع رشة الملح ونقوم بخفقهم جيداً بالمضرب اليدوي.

نقوم بوضع كل من الدقيق والبقسماط في طبق على حدة.

نقوم بغمس أصابع الباذنجان في خليط البيض، ثم نغمسه في طبق الدقيق ثم البقسماط، نتأكد من تغطية جميع أصابع الباذنجان من كل الجوانب بالبقسماط.

نقوم بوضع مقلاة الزيت على النار حتى يسخن جيداً، ثم نقوم بوضع أصابع الباذنجان ونقلبها جيداً حتى تصير ذهبية اللون من جميع جهاتها.

بتصفيتها جيداً من الزيت، ونقوم بوضعها في طبق التقديم، نستطيع تقديمها مع الكاتشاب أو اللبن الزبادي. أصابع الباذنجان المقرمشة بالفرن المكونات: عدد بيضتان.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب بقسماط مطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب جبن بارميزان مبشور.

حبتان باذنجان مقشرة ومقطعة أصابع طولية.

نصف ملعقة من البيكنج بودر. طريقة تحضير الوصفة: نأتي بإناء ثم نقوم بوضع البيض فيه ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

نأتي بطبق ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم معاً جيداً.

نأتي بإناء آخر ثم نقوم بوضع البقسماط فيه.

ثم نقوم بغمس أصابع الباذنجان في البيض، ثم نقوم بوضعه في الدقيق ومنه إلى البقسماط.

ثم نأتي بصينية ونقوم بوضع ورق للزبدة بداخلها ونبدأ في رص أصابع الباذنجان فيها.

ثم نقوم بوضع مبشور الجبنة على أصابع الباذنجان، ونقوم بإدخالها إلى فرن درجة متوسطة لمدة عشرة دقائق.

ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم تتناول ساخنة مع الكاتشاب. طريقة تحضير الوصفة:

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