روسيا: معدل وفيات كورونا محليا بلغ 1.7% وعالميا 3.4%

وقالت بوبوفا فى ندوة افتراضية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "بيانات علمية جديدة عن الإصابة بفيروس كوفيد-19": إنه "فى روسيا الاتحادية، يبلغ عدد الإصابات مليونا و970 ألفا، وتعافى ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ومعدل الوفيات 1.7%، ومن حيث معدل الإصابة لكل 100 ألف نسمة، تحتل روسيا المرتبة 62 فى العالم، والمرتبة 100 من حيث الوفيات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وأوضحت المسؤولة الروسية أن معدل الوفيات فى العالم يبلغ 3.4 %.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، تسجيل 22 ألفا و 410 إصابات جديدة بالفيروس، بينها 5882 إصابة فى العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات مليونا و971 ألفا و13 إصابة.
وأشار المقر إلى تسجيل 442 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالى الوفيات 33 ألفا و 931 شخصا.
وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد-19" فى شهر أغسطس الماضى، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك فى" ويطوره مركز "جامالى" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومى".
وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا فى البلاد بحلول نهاية العام الجارى.
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