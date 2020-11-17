الكرملين: بوتين لا يمتلك حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى

ودعا المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء ممثلى وسائل الإعلام إلى عدم تصديق التصريحات المزعومة باسم الرئيس بوتين على الشبكات الاجتماعية، مؤكدًا أن الرئيس الروسى لا يستخدم الشبكات الاجتماعية وأية معلومات مقتبسة ومنسوبة إليه هى مزيفة.
وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعى ينسب إلى الرئيس بوتين قوله إن: "الألمان سيتبعون ميركل بشكل أعمى تمامًا كما اتبعوا هتلر فى عام 1939".
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