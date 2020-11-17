بينهم طلاب عسكريين .. تركيا تعتقل 54 جنديًا بتهمة الانتماء لـ جماعة جولن‎

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، أصدرت النيابة العامة بمدينة اسطنبول باعتقال 54 جنديًا، أغلبهم طلاب عسكريون، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة جولن، إذ جاءت قرارات الاعتقال فى إطار التحقيقات التى تتولاها النيابة ضد ما يسمى بـ"جناح حركة جولن داخل الجيش"، والتى شملت 19 ولاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المطلوبين موظفا بالقوات المسلحة، وآخر موقوف عن العمل مؤقتا، و5 مفصولين من المهنة، و5 متقاعدين، و42 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا.
وذكرت مذكرة النيابة العامة باسطنبول فى لائحة الاتهام، أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين فى حركة الخدمة عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه، إذ تعتبر السلطات التركية أن الاتصال أو تلقى اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التى سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلاً على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التى تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.
وأشارت "سوزجو" إلى أنه فور صدور قرار الاعتقال قامت قوات الأمن بمداهمة منازل المطلوبين، لتعتقل 23 منهم، ولا زالت عمليات المداهمة مستمرة لضبط الباقين.
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