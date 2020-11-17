ألمانيا: بايدن سيعيد النظر بشأن خفض القوات الأمريكية لدينا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، عن اعتقادها بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيعيد النظر بخطط خفض القوات الأمريكية بألمانيا.

ووفقا لـ "رويترز"، أشارت كارينباور إلى أن أوروبا لن تكون قادرة على القيام بأعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لعقود مقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت ألمانيا، عن توقعاتها بأن يكون لبايدن دور فعال في السيطرة على سباق التسلح.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإذاعة «دويتشلاند فونك»، أن كل شيء لن يتغير في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لكن كثيرا من الأمور ستتحسن.

واشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا من أن ألمانيا تتقاعس عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمائة من الناتج الاقتصادي وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي.

وقال ماس إنه لا يعتقد أن هدف الإنفاق سيكون موضع تركيز في عهد بايدن بقدر ما كان في عهد ترامب.

وفي يونيو الماضي، قام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بسحب عشرات الآلاف من الجنود من ألمانيا،لافتا إلى أن أمريكا ستخفض قواتها في ألمانيا إلى 25 ألفا حتى تدفع التكاليف".