كان على قائمة المطلوبين فى أنقرة.. مخابرات تركيا تغتال قياديا كرديا بالعراق

اغتالت قوات خاصة تابعة للمخابرات التركية قيادي في حزبٍ كردي، بحجة الإرهاب التي يطلقها النظام التركي على كل معارضيه، وفق ما أفادت به صحف تركية.
ونقلت الصحف عن مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، قولها: "إن المخابرات التركية قتلت شخصا قالت إنه مسؤول جمارك سنجار في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية نفذتها شمال العراق".
وقالت المصادر، إن اغتيال عرفان آقجان، الملقب بـ "آزاد هاشات"، جاء نتيجة متابعة من المخابرات التركية، بعد أن تبين بأنه مسؤول "جمارك سنجار" في الحزب.
وأفادت المصادر أن عرفان آقجان "موضوع على قائمة المطلوبين لتركيا ".
وتعد تركيا الأكراد في سوريا والعراق وفي تركيا نفسها تهديدًا لها، وتقوم منذ سنوات بحملات قتل واعتقال واسعة في صفوفهم.
وتشن طائرات تركية غارات على مواقع الأكراد في العراق، وهو ما تعتبره بغداد خرقًا للاتفاقات الدولية، وعملًا مجرمًا، لكن وسط عدم تحرك دولي جاد تواصل تركيا خروقاتها.
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