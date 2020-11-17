الرئيس الروسي يدعو دول "بريكس" لتوحيد الجهود لتصنيع لقاح ضد فيروس كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توحيد جهود دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) من أجل الإنتاج الضخم للقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال بوتين -خلال قمة "بريكس" التي تجري عبر الفيديو كونفرانس، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- "هناك لقاحات روسية تعمل بكفاءة وأمان، والمسألة هو طرح الإنتاج الضخم.. هذه ليست مشكلة، هذه مسألة يجب حلها، من المهم جدًا هنا توحيد الجهود من أجل الإنتاج الضخم لهذه المنتجات وإطلاقها في التداول المدني الواسع".

وأشار الرئيس إلى أن اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا" تم تسجيله في روسيا الاتحادية، والثالث في الطريق، وأضاف: "نحن على استعداد للتعاون مع شركاء بريكس في إنتاجها واستخدامها".. كما أكد أن مجموعة بريكس في حاجة إلى إنشاء مركز لتطوير وأبحاث اللقاحات.

وأضاف بوتين: "نعتقد أيضًا أنه من المهم الإسراع في إنشاء مركز أبحاث وتطوير اللقاحات في مجموعة بريكس، والذي اتفقنا عليه قبل عامين بمبادرة من أصدقائنا في جنوب أفريقيا".