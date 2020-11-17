الحضري يحسم "عودته للملاعب".. ويؤكد: انتظروني قريبا

بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى الملاعب من بوابة نادي "زد" المصري بصفته أحد أهم حراس المرمى في الوطن العربي، حسم النجم المصري عصام الحضري قراره بشأن هذه الخطوة، مشيدا بإدارة النادي ولاعبيه.

وكان العضو المنتدب لنادي "زد" الرياضي، أحمد دياب، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن "جلسة جمعت مسؤولي النادي مع عصام الحضري، لمناقشة فكرة توقيعه للنادي في الموسم المقبل والعودة مرة أخرى للملاعب".

وأضاف أن الجلسة انتهت بالاتفاق على "عدم إتمام التعاقد" بين الطرفين.

وتعليقا على تلك الزيارة، وصف الحضري في حديث لموقع "دوت الخليج"، نادي زد بـ"الاحترافي"، مشيرا إلى أنه يضم "عاملين ولاعبين على أعلى مستوى، ولديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "تواصلت إدارة النادي معي ولم يتأخروا عني بأي شيء"، لكنه نوه في الوقت نفسه إلى أن الفريق لا يزال يحتاج "وقتا و(إعدادات) فنية".

وشرح وجهة نظره بالقول: "الوقت المتاح لهم قليل ليستطيعوا استقطاب لاعبين على أعلى مستوى ليتمكنوا من الصعود، كما أن الفريق لا يزال يحتاج إلى التدريب فنيا".

وكشف "السد العالي" عن خططه المستقبلية، حاسما بشكل نهائي فكرة عودته إلى الملاعب كـحارس مرمى من جديد.

وأوضح حارس مرمى منتخب مصر السابق، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حارس يشارك في كأس العالم، أنه لن يعود للعب كرة القدم مرة أخرى.

لكن الحضري أوضح أنه سيعود إلى الملاعب قريبا من بوابة جديدة، وهي التدريب.

وقال لموقع "دوت الخليج": "أتمنى أن أستطيع أن أقدم شيئا جيدا.. قريبا سأكون من المدربين على أعلى مستوى".