ألمانيا ترفض دعوة ماكرون للاستقلال الدفاعى عن واشنطن والناتو

رفضت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون باستقلال استراتيجى أوروبى، مؤكدة أن أوروبا لن تكون قادرة على تحمل أعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى لعقود مقبلة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت كرامب كارينباور: "فكرة الاستقلال الاستراتيجى تذهب أبعد مما يلزم إذا غذت وهم أننا نستطيع ضمان أمن أوروبا واستقلالها ورخائها دون حلف شمال الأطلسى، والولايات المتحدة". وشدد الوزير الألمانية على أنه: "ستمضى عقود قبل أن تستطيع أوروبا بناء قوة عسكرية تقليدية ونووية تعوض ما تسهم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، فى أمن الاتحاد الأوروبى فى الوقت الراهن".

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