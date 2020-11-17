مسؤول حكومى إيرانى: أى تحرك أمريكى ضد طهران سيقابل برد قوى

انتقد مسؤول حكومى إيرانى، التقارير التى تفيد بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحث خيارات مهاجمة موقع نووى إيرانى، قائلا إن "أى تحرك أمريكى ضد طهران سيقابل برد قوى".





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