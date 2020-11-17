الناتو يحذر: تكلفة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان باهظة

وقال ينس ستولتنبرج "نواجه الآن قرارا صعبا، نحن فى أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، ولا يريد أى من حلفاء الناتو البقاء لفترة أطول من اللازم. لكن فى الوقت نفسه، ثمن المغادرة فى وقت مبكر للغاية وبطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية".

وكانت مصادر أمريكية، أكدت أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، سيصدر أمرا بخفض القوات الأمريكية فى أفغانستان إلى 2500 جندى، كما أنه تحدث فى إحدى المرات عن رغبته بعودة كل الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد فى 25 ديسمبر المقبل.