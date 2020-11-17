هل اقترب حل أزمة مقاطعة قطر؟.. مسئول إماراتي رفيع يجيب

يبدو إن أزمة المقاطغة العربية التى ورط فيها النظام القطرى نفسه، مازالت مستمرة، مع إصراره على خرق التعهدات العربية، ومهاجمة الدول الخليجية المجاورة، وتعاونه مع تركيا وإيران



وأوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية، أن سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة أكد أنه لا يعتقد أن الأزمة بين قطر ودول الخليج العربي، سترى أي انفرجة قريبًا، مع اصرار نظام قطر على تجاوزاته.

وقال العتيبة خلال محاضرة نقاشية مع نظيريه، الإسرائيلي والبحريني، استضافها النادي الاقتصادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن العلاقة مع قطر ليست من الأولويات لأي شخص.

وأضاف: "إنهم يريدون أن يسلكوا طريقهم، ونحن سنذهب في طريقنا".

وقبل هذه التصريحات، حذرت مجلة نيوزويك الأمريكية الحكومة من بيع طائرات F-35 المقاتلة للنظام القطري، حيث رأى الخبيران جوناثان سباير وبنجامين وينثال، إن قطر تعمل بالتضاد مع المصالح الأمريكية في المنطقة، وإنها تنتهج استراتيجية إقليمية معادية.

وتسعى الدوحة إلى الاستفادة من علاقاتها مع المعسكرين المؤيدين والمعارضين للغرب لصالحها الدبلوماسي، ومن الأمثلة على ذلك دفعها فدية للإفراج عن رهائن غربيين لجماعات متطرفة سورية متمردة تدعمها قطر نفسها.

وفي بعض الأحيان ، تنحاز قطر علنًا إلى القوى المعادية للغرب من إيران وشركائها إلى تركيا والإرهابيين وجماعة الإخوان المسلمين.

وتحرض قطر ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ودعمت قطر بقوة وعززت حكومة الإخوان المسلمين التي لم تدم طويلًا في القاهرة.

وتحافظ على روابط وثيقة مع إيران، التي تعمل معها بشكل مشترك على تطوير حقل غاز مشترك ، كما تحافظ قطر على شراكة إستراتيجية متنامية مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.