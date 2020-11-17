السعودية: 362 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أن وزارة الصحة، أعلنت في مؤتمرها الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353918 حالة.

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 436 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341104 حالات، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5692 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7122 والحالات الحرجة 816 حالة.