السودان يدعو الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين من إثيوبيا

دعا السودان، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين من إثيوبيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، في إقليم تيجراي الاثيوبي.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 27 ألف لاجئ فروا حتى الآن من النزاع في إثيوبيا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء قتل المدنيين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحذرت من تحول التوترات الأثنية والاشتباكات هناك إلى أعمال "إبادة جماعية".

وحذرت الأمم المتحدة من نزوح ملايين الإثيوبيين بسبب الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي، خاصة مع إعلان الحكومة لحالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ما يعني مخاوف من منع الغذاء والمساعدات.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 ملايين من سكان تيجراي مهددون بالنزوح ويواجهون خطر الجوع والقتل، بسبب التصعيد الأخير.