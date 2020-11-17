حرب كبرى على أبواب السودان.. مغامرة آبي أحمد تهدد بليبيا جديدة في إثيوبيا

شن رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد ، عمليات عسكرية ضد قادة إقليم تيجراي في 4 نوفمبر الجاري، بعد أن اتهم السلطات المحلية بمهاجمة معسكر للجيش، وهو ما نفته الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، واتهمت آبي بالتلفيق لتبرير الهجوم، الذي يهدد بزعزعة استقرار البلاد، وارباك السودان المجاورة، ويهدد أيضًا بتحويل إثيوبيا إلى ليبيا جديدة، ولكن في شرق أفريقيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

أين تقع منطقة تيجراي؟

تقع المنطقة في الركن الجبلي الشمالي الغربي من إثيوبيا ، وتحدها إريتريا والسودان، ويقطنها حوالي 7 ملايين نسمة، من إجمالي عدد سكان إثيوبيا البالغ 110 ملايين، لكن المنطقة لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ البلاد الحديث، ونظرًا لأهميتها التاريخية فالصراع بها يؤثر قطعًا على السودان وإريتريا وباقي الدول المحيطة بإثيوبيا.

ماذا يقول طرفا النزاع؟

لكل من الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، رواياتهما المختلفة، فتزعم قيادة تيجرايـ، أن رئيس السلطة آبي أحمد سلطوي عازم على تركيز السلطة بيده وتهميش الجميع ، خاصة المناطق ، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي بموجب الدستور.

على النقيض من ذلك، يقول رئيس الوزراء أحمد وأنصاره إن قيادة تيجراي متشددون ويهددون تماسك البلاد ويريدون الاستيلاء على السلطة.

هل كان من الممكن تجنب المواجهة؟

يقول محللون إنه كان من الممكن تجنب المواجهة بالتفاهم والتفاوض، فبالنظر إلى ماسبق، سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لعقود من الزمن قبل أن يتولى آبي السلطة في 2018 ، ودفعه بتغييرات واسعة فتحت المجال لوسائل الإعلام والاقتصاد ، لكنها أثارت أيضًا توترات عرقية.

فتح آبي النار على التيجراي ، حيث يشتكي زعماء التيجراي من استهدافهم ظلمًا في محاكمات الفساد ، وإزالتهم من المناصب العليا وإلقاء اللوم عليهم بشكل عام فيما يخص مشاكل البلاد.

كما أدى تأجيل الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تفاقم النزاع ، وعندما صوت البرلمانيون في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، على تمديد تفويض عمل البرلمان، انزعج قادة التيجراي وأقاموا انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي اعتبرتها حكومة آبي غير شرعية.

ما مدى سوء القتال؟

مع منع دخول الصحفيين والمراسلين إلى منطقة القتال وقطع الاتصالات، تتأكد صعوبة معرفة مايدور على الأرض، في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على مساحة واسعة، أجبر عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى الفرار.

ويبدو أن القوات الحكومية الإثيوبية تحرز بعض التقدم على طول الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميكيلي ، عاصمة تيجراي ، والحدود السودانية باتجاه بلدة حميرة الاستراتيجية.

كما وردت تقارير عن فظائع استهدفت المدنيين من قبل الجانبين.

إلى متى يمكن أن يستمر القتال؟

يمكن إن يستمر القتال لوقت طويل، حيث يمتلك الجيش قوة كبيرة من الجنود وخبرة كبيرة في محاربة المسلحين في الصومال والجماعات المتمردة في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى مواجهة حدودية استمرت عقدين مع إريتريا .

لكن العديد من كبار الضباط الذين شاركوا في المعارك كانوا من تيجراي، وكثير من الأسلحة موجودة بالفعل في تيجراي.

ولدى التيجراي أيضًا تاريخ هائل من الإنجازات العسكرية، حيث قادوا مسيرة المتمردين إلى أديس أبابا والتي أطاحت بالدكتاتورية الماركسية في عام 1991 وتحملت وطأة حرب 1998-2000 مع إريتريا ، والتي قتل خلالها مئات الآلاف من الأشخاص، علاوة على إن تيجراي منطقة تضاريس جبلية وعرة ، ومثالية لحرب العصابات.

ما سيحدث بعد ذلك؟

مصدر القلق الأكبر هو أن الصراع قد يزعزع استقرار إثيوبيا ، التي تمزقها بالفعل توترات عرقية ، وتجذب قوى إقليمية أخرى، وهو ما قد يسحق أي تنمية في البلد الإفريقي، ويحول الأمر إلى حرب كبرى تدخل أفريقيا في دوامة عنف ودماء لا داعي لها على الإطلاق.

ولا توجد حتى الآن آمال في وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، فليس هذا بقائم في الوقت الراهن.

ويظهر أن آبي أحمد ، الذي فاز بجائزة نوبل العام الماضي لإنهاء الأعمال العدائية مع إريتريا ، عازم على إخراج قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي من السلطة ، وحتى نفيهم خارج تيجراي وإثيوبيا كلها.