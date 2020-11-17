الاردن ينفي إعادة فتح حدود جابر

دوت الخليج :- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة فتح مركز حدود جابر غير صحيح.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، انه لم يصدر اي قرار حكومي حيال هذا الموضوع حتى الآن، داعيا الجميع الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.