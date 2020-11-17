هجوم أوروبي على تصريحات أردوغان في فاروشا.. وأنقرة تتحدى

علق دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، على حديث الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، في جزيرة فاروشا؛ مشددا أنه يناقض الرؤية الأممية لتوحيد قبرص.

وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن دول الاتحاد تبحث أزمة شرق المتوسط والقرارات في قمة ديسمبر؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وبدوره، رد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، متحديا الأوروبيين بأنه أنقرة لن تقبل بالأمر الواقع في قبرص.

وقال الوزير التركي: "سنحمي حقوق جمهورية شمال قبرص ولن نتنازل عنها ولن نسمح بفرض أمر واقع عليها".

وحث أكار القبارصة الروم على التخلي عن موقفهم المتصلب، وأن يتقبلوا الوجود التركي وأن يتمتع الطرفان بالسيادة والمساواة.

أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن إدانته للتصرفات التركية التي تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص. وأكد الاتحاد الأوروبي استنكاره إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص، داعيا تركيا للتصرف بمسؤولية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط.

ووصل الرئيس التركي،الأحد الماضي، إلى شمال قبرص الانفصالية للقاء زعيمها المنتخب حديثا، أرسين تتار، في زيارة رسمية تلبية لدعوة تتار ولمناقشة بعض القضايا الإقليمية.

وحضر أردوغان "نزهة" في منطقة فاروشا المطلة على البحر المتنازع عليها على طول المنطقة العازلة للأمم المتحدة التي قسمت الجزيرة منذ الغزو التركي للشمال عام 1974.

وأعرب الرئيس التركي، الأحد، رفضه خطط توحيد قبرص، مطالبا بمفاوضات على أساس دولتين منفصلتين.

وقال الرئيس التركي، خلال مشاركته في احتفالات ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة: "يوجد اليوم شعبان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص ويجب التفاوض على حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".