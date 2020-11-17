ولي عهد الأردن يؤدي اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك عبدالله إلى الإمارات

وتأتي مشاركة جلالة الملك في القمة الثلاثية، بدعوة من سمو ولي عهد أبوظبي.
وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليمين الدستورية، نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.
ولم يكشف البيان برنامج القمة، ولكنها تزامنت مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالمنطقة تشمل الإمارات والسعودية وقطر.
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