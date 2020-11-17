ولي عهد الأردن يؤدي اليمين الدستورية بعد مغادرة الملك عبدالله إلى الإمارات

أفادت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للقاء ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت القناة أن زيارة العاهل الأردني تأتي للمشاركة في قمة ثلاثية مقررة غدًا بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي مشاركة جلالة الملك في القمة الثلاثية، بدعوة من سمو ولي عهد أبوظبي.

وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليمين الدستورية، نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

ولم يكشف البيان برنامج القمة، ولكنها تزامنت مع جولة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالمنطقة تشمل الإمارات والسعودية وقطر.