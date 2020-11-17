إصابة وزيرة الأسرة والعمل التركية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل التركية زهرة سلجوق، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت سلجوق عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنها أجرت اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجته سلبية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

وأردفت الوزيرة في تغريدتها: "الحمد لله أن حالتي العامة جيدة، سأواصل علاجي في المنزل"، معربة عن تمنيها لشفاء جميع المصابين بكورونا.

وسجلت وزارة الصحة التركية، أمس، 94 حالة وفاة و3316 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض في تركيا إلى 417,594 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11,601 حالة وفاة.

، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر إن الالتزام بالتدابير والتحرك معا يعدان أقوى سلاح في مكافحة كورونا، مؤكدًا أن مسؤولية الالتزام بالتدابير يقع على عاتق الجميع.

وجدير بالذكر أن الحكومة التركية لا تعلن سوى الحالات التي تظهر عليها أعراض وهي سياسة أثارت انتقادات من نواب المعارضة والطواقم الطبية.