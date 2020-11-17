دون لقاء أردوغان أو مسئول تركي.. بومبيو يزور الأماكن الدينية في إسطنبول

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والوفد المرافق له، بطريركية القسطنطينية المسكونية في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول بعدما وصل إلة تركيا قادما من فرنسا.
ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة قبل لقاء بومبيو مع البطريرك اليوناني برثلماوموس الأول.
وبعد زيارة البطريركية، زار بومبيو كنيسة البطريركية اليونانية آيا يورجي وأضاء الشموع هناك.
عقب ذلك التقى برثلماوموس الأول في مكتبه، واستمرت المحادثات ساعة و19 دقيقة، ثم انتقل إلى مسجد رستم باشا في إمينونو.
بعد انتهاء برنامجه في اسطنبول، سيغادر بومبيو إلى جورجيا، دون أن يلتقي بأي مسئول تركي.
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