تركيا تتحدى الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بفرض الأمر الواقع في قبرص

في تحد جديد للاتحاد الأوروبي، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليًا ولن تتنازل عنها.

وقال أكار في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: "لن نسمح بفرض أمر واقع وينبغي على القبارصة الروم التخلي عن موقفهم المتصلب، وأن يتقبلوا الوجود التركي ويتمتع الطرفان بالسيادة والمساواة".

وأشار أكار إلى أن لقاءات فنية عقدت بين الوفود العسكرية التركية الروسية لبحث العمل المشترك مستمر بين أنقرة وموسكو.

وكانت قناة "ليبيا 24" أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ووزير خارجيته، سيتوجهان إلى جمهورية شمال قبرص - التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا - تمهيدًا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.