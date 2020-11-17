بعد صلاح والنني.. إصابة جديدة بـ"رحلة" المنتخب المصري

بعد أيام من إصابة نجمي منتخب مصر، محمد صلاح ومحمد النني، بفيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة مصر للطيران أن أحد عامليها الذين رافقوا رحلة المنتخب، أصيب بالفيروس.
وأعلن رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين، إصابة أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بالشركة بفيروس كورونا،
وأشار أبو العينين إلى أن الموظف كان يرافق رحلة مصر للطيران التي أقلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم من القاهرة الي توغو، وقد أظهرت المسحة التي أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الطيار أبو العينين أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجي، ولا توجد إصابات أخري ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة، وفقا لمراسل دوت الخليج.
وقال الطيار أبو العينين إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل إقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصر للطيران.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من ثبوت إصابة محمد صلاح نجم ليفربول خلال تواجده بالقاهرة.
وبعد لقاء الذهاب أمام توغو في القاهرة، توجهت بعثة المنتخب المصري إلى توغو للعب مباراة الإياب، والتي ستجري مساء الثلاثاء.
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