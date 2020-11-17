الليرة التركية تعاود مسلسل الهبوط

هبطت الليرة التركية بأكثر من واحد بالمئة، الثلاثاء، مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد ما سجلت ارتفاعا يصل إلى 12 بالمئة الأسبوع الماضي.

وعند الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، استقرت العملة التركية عند 7.80، بعد أن لامست 7.7110 عند إغلاق الاثنين.

وهوت الليرة التركية نحو 24 بالمئة في العام الجاري، متضررة من مخاوف حيال نفاد الاحتياطيات الأجنبية، وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف.

وجاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية وإعلان الرئيس التركي عن إصلاحات اقتصادية.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 بالمئة في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو تموز.

وعادت الليرة التركية خلال تعاملات الاثنين، إلى الهبوط مجددا بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.