تمويل شخصي يصل الي 10 سنوات بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية وفورية ويتم في خلال نصف ساعة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، فأن مصرف الراجحي من أشهر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا الثقافي نقدم لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي وفوري وفترة سداد مرنة تصل الي 10 سنين. شروط التمويل الشخصي والفوري المقدم من مصرف الراجحي ألا يقل عمر العميل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. لا بد أن يكون العميل سعودي الجنسية. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 5000 ألاف ريال سعودي إذا كان العميل عاملاً في القطاع العام، واذا كان العميل عاملاً في القطاع الخاص لا يقل راتبه الشهري عن 7400 ريال سعودي. لا بد أن يكون العميل قضي ثلاثة أشهر مدة عمل في القطاع العام، واذا كان عاملا بالقطاع الخاص فيجب ألا يقل عن سته أشهر. لا بد أن يتعهد العميل بأن يقوم بسداد الأقساط بشكل دوري وصورة منتظمة. الراتب الشهري الخاص بالعميل يحول الي مصرف الراجحي. لا بد أن يكون الاستقطاع الشهري 33% من الراتب الشهري للعميل. كيفية الحصول علي تمويل شخصي وسريع من مصرف الراجحي قم بالدخول الي الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

قم باختيار التمويل الشخصي المناسب وقم بتقديم الطلب.

قم بإرسال جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

لا بد من حفظ الطلب، ثم يتم مراجعة طلب التمويل من موظفي البنك، وبعد ذلك سيتم الرد بالموافقة أو الرفض في خلال نصف ساعة. مزايا التمويل الشخصي الفوري من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل إسلامي ويتوافق مع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

تمويل شخصي وفوري لا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج الي كفيل، وستتم الموافقة في خلال نصف ساعة إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة.

يتميز تمويل مصرف الراجحي بأنه يمنح العملاء فترة سداد طويلة ومرنة تصل الي 10 سنوات للعاملين بالقطاع العام، ويمنح العاملين بالقطاع الخاص فترة سداد تصل الي ما يقارب ثماني سنوات.

مصرف الراجحي يوفر للعملاء تأمين تكافلي إذا حدث أي ظروف طارئة ( كعجز دائم أو حدث وفاه) فان البنك يقوم بأعفاء أهل العميل من سداد الأقساط. شروط التمويل الشخصي والفوري المقدم من مصرف الراجحيكيفية الحصول علي تمويل شخصي وسريع من مصرف الراجحي

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