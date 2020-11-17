الأردن.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي العدوى.
وسجلت السلطات الصحية 66 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155993 والوفيات إلى 1909.
وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس في المستشفيات 2153، منهم 474 مريضا يعالجون في وحدات العناية المركزة.
في المقابل، تماثل 4658 مريضا للشفاء في اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 90267.
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