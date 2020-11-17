أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 55 مليوناً
كشفت أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، أن حصيلة إصابات فيروس "كورونا" المستجد حول العالم تجاوزت الـ55 مليون إصابة.
وبحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع الجامعة، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 55 مليونا و21 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين 3ر35 مليون وتجاوزت حصيلة الوفيات المليون و327 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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