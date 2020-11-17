مركز روسى يتوقع وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا فى سيبيريا

ومن جانبها، قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان فى روسيا "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا: "نرى تغيرات معينة فى البروتين الفيروسى"، مضيفة أن "هذه البدائل التى تم تحديدها فى سيبيريا تجعلنا نفترض أن هذه المنطقة تشهد البديل الخاص بها من الفيروس مع بعض التحورات".

وسجلت روسيا خامس أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا فى العالم، بواقع أكثر من 1.9 مليون إصابة، إذ شهدت البلاد زيادة كبيرة فى حالات العدوى خلال الأشهر الأخيرة.

وفرضت السلطات الروسية إغلاقًا لمدة أسبوعين منذ الإثنين الماضى، فى منطقة "بورياتيا" بسيبيريا فى مسعى لاحتواء تفشى فيروس كورونا، حيث حذر مسؤول إقليمى بارز من أن المستشفيات هناك ممتلئة عن آخرها.

ومن المقرر أن توفر السلطات الروسيية اللقاح الذى طوره مركز "جاماليا" الحكومى فى روسيا، والذى توفره لعامة الناس خلال الشهرين المقبلين.