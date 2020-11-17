دبلوماسى أوروبى: الاتحاد يبحث أزمة شرق المتوسط وقرارات ضد تركيا فى ديسمبر

حذر دبلوماسى أوروبى، اليوم الإثنين، من أن حديث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى فاروشا القبرصية يناقض الرؤية الأممية لتوحيد قبرص التى قسمها الاحتلال التركى منذ 1983.





ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قال الدبلوماسى المطلع إن دول الاتحاد الأوروبى تبحث أزمة شرق المتوسط التى تثيرها تركيا بالتنقيب غير المشروع عن النفط فى المياه الإقليمية لقبرص واليونان، لافتًا إلى أن الاتحاد سيصدر قرارات ضد أنقرة فى قمة ديسمبر المقبل.

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